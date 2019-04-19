Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.

В настоящее время в регионе ведутся аварийно-восстановительные работы, передает ТАСС.

Накануне Главное управление МЧС России по Иркутской области распространило сообщение о неблагоприятных погодных явлениях 19 апреля: ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду, мокрый снег, метель и гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Жители региона предупреждены о возможных временных отключениях электроэнергии для предотвращения коротких замыканий из-за перехлеста проводов.