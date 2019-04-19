Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Американское министерство юстиции обещает, что на следующей неделе позволит конгрессменам ознакомиться с версией доклада Мюллера, где наименьшее количество правок.

К этой версии документа – об итогах расследования о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США – допустят лидеров обеих партий, а также глав юридических комитетов и комитетов по разведке.

Демократы уверены, что генпрокурор Уильям Барр неверно интерпретировал некоторые положения из доклада Мюллера – в угоду президенту Дональду Трампу.

Сам Трамп, после вчерашней публикации доклада, в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24". И что демократической партии уже пора бы смириться, что доказательств обратного – нет и быть не может.

"У них хороший день, у меня тоже хороший день. Это называется — нет сговора, нет препятствий. Между прочим, их никогда не было и не будет. Мы должны докопаться до сути этих вещей, скажу я вам, чтобы этого никогда больше не произошло", — заявил Дональд Трамп, президент США.