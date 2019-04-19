В США издадут доклад Мюллера отдельной книгой

Американские издатели намерены в ближайшее время опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера в виде книги. И, хотя в свет она выйдет не раньше 30-го апреля, она уже стала бестселлером в крупнейшем интернет-магазине "Амазон".

В рейтинге самых популярных книг она сейчас занимает третье место. Издательства обещают разные версии книги: с аналитическими комментариями, "особо важными деталями" или без всякого анализа – но под авторством Мюллера, который возглавлял расследование о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы.

Бумажный экземпляр будет стоить чуть больше девяти долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Хотя на сайте Минюста США с опубликованным накануне докладом можно ознакомиться уже сейчас – совершенно бесплатно.