Мир без границ: россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

Россия и Коста-Рика взаимно отменяют визы. Как сообщили в нашем МИДе, соглашение вступит в силу 25 мая. Граждане двух стран смогут въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государств без оформления визы в течение 90 дней.

Отменить визовые формальности правительства России и Коста-Рики договорились в мае прошлого года. Для россиян большинство стран Южной Америки являются безвизовыми, и Коста-Рика пополнила этот список, отмечает телеканал "Россия 24".