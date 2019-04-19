Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Одного из кандидатов на пост на президента Украины предприниматель Игорь Коломойский считает своей марионеткой. И, несмотря на мнения некоторых экспертов, речь вовсе не о Владимире Зеленском.

Куклой в своих руках Коломойский назвал действующего главу государства, сообщает телеканал "Россия 24". Бизнесмена попросили прокомментировать решение суда, который ранее признал национализацию "Приват-банка" незаконной. Тот в ответ заявил: Порошенко делает и будет делать всё, что ему велят, чтобы искупить свою вину.