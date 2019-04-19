Крупный пожар в Канске локализован

В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров.

По данным регионального главка МЧС России, квартирам жильцов ничто не угрожает, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС . Из дома, где проживают 179 человек, были эвакуированы 55 жильцов, в том числе, 10 детей.