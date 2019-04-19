Маурицио Сарри: выиграть Лигу Европы будет очень тяжело

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Челси" на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл пражскую "Славию" со счетом 4:3 и вышел в полуфинал турнира. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы провели очень хороший первый тайм, действительно очень хороший. Но, как это регулярно случалось в последние два месяца, очень плохо начали вторую половину. С этим надо что-то решать. Возможно, к концу первого тайма мы подумали, что дело сделано, но со "Славией" это было не так, – приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА. – Мы рады, потому что пробиться в еврокубковый полуфинал непросто. Но выиграть турнир будет очень тяжело, хотя мы, конечно, к этому стремимся.

В полуфинале Лиги Европы "Челси" будет противостоять немецкий "Айнтрахт": "Это великолепная команда, у которой есть блестящий нападающий Йович. В другом полуфинале тоже встретятся две прекрасные команды", – подытожил Сарри.