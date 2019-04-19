Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

В городе Канске Красноярского края удалось потушить крупный пожар в многоэтажном жилом доме.

Как передает телеканал "Россия 24", пламя охватило крышу на площади почти две тысячи квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.