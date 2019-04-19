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19 апреля 201908:02

Кубок Стэнли. "Сан-Хосе" сократил отставание от "Вегаса"

Twitter / x-Vegas Golden Knights

"Сан-Хосе Шаркс" на своей площадке нанес поражение "Вегас Голден Найтс" 5:2. Эта победа позволила "акулам" сократить отставание в серии 1/8 финала Кубка Стэнли до 2:3.

"Вегас" мог досрочно оформить выход в четвертьфинал, но проиграл 2:5. Теперь соперникам предстоит встретиться на площадке "золотых рыцарей". До победы в серии "Вегасу" достаточно выиграть в одном из двух оставшихся матчей.

В составе "золотых рыцарей" не играл Никита Гусев. Бывший нападающий СКА подписал контракт с "Вегасом", однако пока неизвестно – выйдет ли он на площадку в нынешнем сезоне.

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