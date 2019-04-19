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19 апреля 201908:56

Свыше тонны живого мохнаторукого краба изъяли пограничники Приморья

ГТРК "Владивосток"

Приморские пограничники впервые изъяли такое количество живого мохнаторукого краба — более 10 тысяч особей (свыше тонны), обитающего в пресных водоемах Приморья. Кроме того, более 25 килограммов конечностей краба-стригуна опилио и порядка 48 килограммов варено-мороженой креветки шримс-медвежонок браконьеры планировали вывезти на лодке в море и передать на иностранное судно.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, по оценкам специалистов может превышать миллион рублей.

Как сообщили "Вести: Приморье" в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, визит силовиков стал для злоумышленников полной неожиданностью: часть деликатесов к этому моменту они успели перегрузить на борт плавсредства. Браконьеры надеялись, что глубокой ночью им удастся остаться незамеченными. Следует отметить, что один из задержанных уже неоднократно промышлял незаконным промыслом и привлекался к административной ответственности.

На задержанных заведены дела об административных правонарушениях — "нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море".

Текст: ГТРК "Владивосток"

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