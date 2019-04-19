Родственникам погибших в крушении Ту-154 под Сочи отказали в выплате 2 миллиардов рублей

Мещанский районный суд города Москвы отклонил исковое заявление родственников погибших в катастрофе Ту-154 Министерства обороны под Сочи. Они требовали в общей сложности 2 миллиарда рублей на возмещение ущерба. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на адвоката родственников погибших Игоря Трунова.

Причиной иска стала недоплаченная страховая выплата за причинение материального и морального вреда. Общая сумма составила более 2 миллиардов 167 миллионов рублей.

Напомним, Ту-154 Минобороны потерпел крушение 25 декабря 2016 года, вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На борту авиалайнера находились 92 пассажира — представители СМИ, военнослужащие, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил РФ. В катастрофе не выжил никто.