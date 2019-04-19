"Арсенал" нашел замену Рэмзи

Лондонский "Арсенал" собирается приобрести летом полузащитника "Хоффенхайма" и сборной Германии Керима Демирбая. Ожидается, что он заменит уходящего в "Ювентус" Аарона Рэмзи.

"Арсенал" готов заплатить за 25-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов. Инициатива приглашения Демирбая исходит от главного тренера "канониров" Унаи Эмери. Испанский специалист полагает, что Керим сможет заменить Рэмзи в центре поля.

Валлиец Аарон Рэмзи, отыгравший за "Арсенал" более 10 лет, не договорился с клубом о продлении контракта. Летом бронзовый призер последнего чемпионата Европы станет свободным агентом и присоединится к "Ювентусу".