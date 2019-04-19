Кучеров и Василевский приедут в сборную России

Два хоккеиста клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский в ближайшее время прибудут в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира. Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" выбыл из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде.

Как сообщил ТАСС агент Кучерова, известный в прошлом вратарь ЦСКА Александр Тыжных, Никита и Андрей выступят за сборную России на чемпионате мира. Кучеров приедет в ближайшие дни, а Василевский – на следующей неделе.

По словам Тыжных, оба хоккеиста здоровы. Имеются микротравмы и усталость, что неудивительно после длительного сезона в НХЛ.