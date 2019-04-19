На Тверской улице Москвы появится временная разметка для танкистов

Временная дорожная разметка наносится на Тверской улице по маршруту движения колонн военной техники, участвующей в параде Победы на Красной площади.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.

По его словам, соответствующие работы на протяженности 18 километров будут проведены в ночь с 18 на 19 апреля и в ночь с 19 на 20 апреля.

Он подчеркнул, что на Тверской линии появятся линии желтого цвета,

предназначенные для танкистов, которые по этим ориентирам будут выстраивать технику в колонны для выезда на Красную площадь.



Алимов отметил, что после проведения парада временная дорожная разметка будет удалена в ночь с 10 на 11 мая.

Репетиции торжественного мероприятия пройдут на Красной площади ночью 29 апреля и 4 мая, 7 мая состоится генеральная репетиция. В военном параде 9 мая в столице России будет задействовано более сотни единиц современного вооружения и военной техники, а также 74 самолета и вертолета — по числу прошедших лет со Дня Победы.