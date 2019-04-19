Турист попытался разогреть воду на Вечном огне в Волгограде, получив сигнал из космоса

Сотрудники полиции задержали туриста из Свердловской области, решившего подогреть воду на Вечном огне на Аллее Героев в Волгограде. События, происходившие в минувший четверг, 18 апреля, попал в объектив камеры наблюдения.

Внимание прохожих и патрульных привлекли странные действия мужчины, присевшего около Вечного огня и державшего над пламенем кружку с водой.

В ходе общения со стражами порядка гражданин сообщил, что прибыл в Волгоград для осмотра городских достопримечательностей, однако получил сигнал из космоса, принятый им на телефон, и ему стало известно о грозящей ему опасности. По словам мужчины, чтобы спастись от смертельного излучения, он должен был выпить воду, разогретую на Вечном огне.

Сотрудники полиции переправили задержанного психиатрам. Как сообщают СМИ, теперь мужчине предстоит провести три недели в профильном лечебном учреждении, где врачам предстоит оценить его психическое состояние.

В то же время правоохранители пытаются установить личность путешественника – известно, что при себе у него не было никаких документов.