Бурятские полицейские выселили из отеля двух медвежат

Владелец отеля в Улан-Удэ лишился озорных постояльцев, которых приобрел у незнакомого охотника, — полицейские забрали у предпринимателя двух медвежат, но теперь ломают голову, куда же их определить. На время следствия малышей определили в Этнографический музей, но остаться тут у них не получиться, поскольку на его территории уже обитают два взрослых косолапых. Знакомство стражей порядка с игривыми братом и сестрой сняли на видео.

В гостинице в Советском районе города животные провели чуть более суток, после чего за "нелегальными постояльцами" явились служители закона. Происхождение медведей владелец назвать не смог, поскольку приобрел их с рук у некоего охотника. Последнего пока не нашли, а вот "выгодоприобретателю" придется заплатить штраф до 1 тысячи рублей за пользование объектами животного мира без разрешения.

Медвежат, у которых пока нет имен, отправили в Этнографический музей.

"Они, конечно, были голодные, но нельзя сказать, что сильно истощенные, то есть этих ребятишек всё равно кормили, но мы до сих пор восстанавливаем пищеварение. Мы кормили, животики заболели, мы делаем массаж, в общем всё как у маленьких детей", — рассказала "АТВ online" ветеринарный врач Наталья Третьякова:

Экспертам в ближайшее время предстоит найти место для малышей, поскольку в музее их оставить не получится — здесь уже обитают два взрослых медведя. В природу их вернуть тоже нельзя, так как медвежата слишком малы и привыкли к людям.