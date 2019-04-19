Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих

На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек. Трое рабочих забрались на крышу Красноярского завода деталей трубопровода, чтобы поправить профлист, который начал срывать ветер. В результате часть конструкции упала на землю вместе с мужчинами. Двое из них погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает ГТРК "Красноярск".

Официальные комментарии по факту ЧП представители организации давать отказались. Журналистов на территорию пока не пускают. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.



"Один из пострадавших — 50-летний слесарь-сантехник. Он получил серьезные травмы — сотрясение мозга и многочисленные переломы. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Двое других рабочих (54 и 65 лет) погибли на месте", — сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



По какой причине двое сотрудников предприятия оказались на крыше во время ураганного ветра, установит следствие. Судьба третьего мужчины сейчас — в руках врачей.

"В настоящий момент пострадавший находится в реанимационном отделении городской больницы. Ему сделали операцию. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", — прокомментировала руководитель пресс-службы Минздрава региона Зоя Масленникова.



Следователи начали допрос должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на производстве. Возбуждено уголовное дело. Виновные могут получить до пяти лет лишения свободы.