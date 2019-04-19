Внезапная смерть в 55: названы причины ухода из жизни актрисы Ирины Цывиной

Знакомые вдовы Евгения Евстигнеева – актрисы Ирины Цывиной, которая внезапно скончалась в ночь на 18 апреля, до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Ирина еще незадолго до этого выступала перед журналистами, приходила на телепередачи, размышляя о том, стоит ли попробовать еще раз устроить свое женское счастье – выйти замуж, или же уйти в монастырь?

Между тем, поговаривали о том, что у Ирины проблемы с алкоголем, она нередко попадала в скандальные ситуации, которые затем бурно обсуждались в СМИ. Однако при этом, как говорят близко знавшие актрису, она была человеком воцерковленным и пыталась найти духовный выход из жизненного тупика.

Как произошло, что женщина, которая, казалось бы, не страдала никакими серьезными заболеваниями, вдруг внезапно ушла из жизни? Этот вопрос сейчас задают многие ее знакомые и друзья. Это же предстоит установить и экспертам.

Ранее приятельница Цывиной актриса Ксения Хаирова смогла сообщить лишь то, что тело Ирины было доставлено в морг в час ночи 18 апреля.

Что произошло с ней, пока точно неизвестно, однако некоторые сведения о последних днях актрисы уже просочились в прессу. Так, близкая подруга Цывиной Юлия Лешковцева сообщила "МК", что Ирина скончалась от кардиомиопатии — патологии сердечной мышцы.

Она может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя, отмечает издание.

Между тем, психоаналитик Клара Кузденбаева, которая несколько лет назад помогала Ирине бороться с пагубной зависимостью, рассказала "Пятому каналу", что актриса долгое время находилась в глубокой депрессии, что также могло стать причиной скоропостижной смерти. Кроме того, по ее словам, у Цывиной с 52 лет были проблемы с сосудами.

Актер Станислав Садальский, который накануне первым сообщил о смерти Ирины, написал в своем "Инстаграме", что не исключена и криминальная версия ее смерти. Об этом ему рассказали источники в МВД: якобы в ту ночь, когда умерла актриса, соседи "слышали крики", и "была кровь".

Садальский пишет, что пока не может получить более подробную информацию, поскольку сейчас не в Москве, а по телефону знакомые "боятся говорить" ему правду.

Еще несколько месяцев назад Ирина Цывина принимала поздравления с 55-м днем рождения. Тогда подруга актрисы продюсер Елена Борисова пожелала Ирине "поменьше открывать нараспашку дверь тем, кто не является другом, и попрощаться с наивностью".



Ирина Цывина играла в столичных театрах и известна зрителям по сериалам "Кадетство", "Папины дочки", "Полицейский с Рублевки", "Петровка, 38" и некоторых других. В последнее время, как говорят ее знакомые, Цывина была мало востребована как актриса.