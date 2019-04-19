Инсайдеры сообщили о желании Сане и Жезуса покинуть "Манчестер Сити"

После поражения действующих чемпионов Англии по футболу из "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов от лондонского "Тоттенхэма" из стана "горожан" приходят тревожные новости. Сразу несколько ведущих игроков заявили о своем желании покинуть клуб уже нынешним летом.

Инсайдеры сообщают чуть ли не о массовом "исходе": якобы сразу восемь игроков хотели бы расстаться с "Сити" и его тренером Хосепом Гвардиолой. Но реально источник в El Chiringuito TV сообщает пока только о двух кандидатах "на выход" – полузащитнике из Германии Лерое Сане и бразильском нападающем Габриэле Жезусе.

🚨¡EXCLUSIVA de @JLSanchez78!🚨 "Siete u ocho JUGADORES del City van a PEDIR SALIR; entre ellos, GABRIEL JESÚS y SANÉ". #ChiringuitoGuardiola pic.twitter.com/RjV7ewlV9l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 апреля 2019 г.

Напомним, что "Манчестер Сити" на финише сезона сохранял шансы во всех четырех турнирах, где участвовал. Теперь, правда, Лигу чемпионов "горожанам" не выиграть, но остались чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.