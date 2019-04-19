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19 апреля 201911:29

В Югре воспитанник детсада погиб, застряв головой в ограждении

Там-там/Следком

Четырехлетний мальчик задохнулся во время прогулки в детском саду в Нягани — ребенок застрял в ограждении деревянной площадки и не смог самостоятельно выбраться, сообщает управление СКР по Югре. Следователи сняли место происшествия на видео.

 

Трагический инцидент произошел днем 18 апреля, когда воспитанники детсада №11 "Елочка" гуляли на улице. Мальчик попытался пролезть сквозь ограждение деревянного помоста, но застрял, а при попытке выбраться начал задыхаться. Когда ребенка вызволили, он был без сознания, в больницу малыша доставили в тяжелом состоянии.

Через несколько часов из Ханты-Мансийска за ним вылетел самолет "Центра медицины катастроф" со специализированной бригадой врачей, но спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, он умер от асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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