Мужчина, жестоко избивший инвалида в Кронштадте, стал фигурантом уголовного дела

Утром в минувший четверг, 18 апреля, в Кронштадте мужчина жестоко избил 58-летнего инвалида детства с тяжелым заболеванием. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел из-за сделанного замечания.

Пострадавший обратился в полицию, после чего стражи порядка оперативно задержали ранее судимого 38-летнего подозреваемого, напавшего на инвалида буквально в дверях его собственной квартиры.

В настоящее время стало известно, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои", злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.