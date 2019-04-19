Режим "открытого неба" для аэропорта Храброво продлят до конца 2021 года

Аэропорту Храброво режим "открытого неба" продлили до конца 2021 года. Федеральные власти приняли такое решение после ходатайства Министерства транспорта РФ и правительства Калининградской области, передает ГТРК "Калининград".

Такой режим дает возможность иностранным авиакомпаниям право забирать в аэропорту грузы, почту и пассажиров не только для своих, но и для третьих стран. "Режим "пятой свободы неба" позволит нам продолжить работу по привлечению на региональный рынок авиауслуг отечественных и иностранных перевозчиков", — прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

Напомним, в прошлом году также было решено сохранить программу субсидирования воздушных перевозок, и продлить период ее действия на весь календарный год. "Это очень важно многодетных семей, пенсионеров, молодежи и людей с ограниченными возможностями", — отметил глава региона.