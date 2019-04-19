В Англии отец темнокожего мальчика засудил футбольный клуб за расизм
В одной из детских футбольных лиг Англии произошел необычный случай, который может стать прецедентом и иметь далеко идущие последствия. Отец 10-летнего игрока клуба "Виннерш Рейнджерс" выиграл суд против команды и тренера, заменившего его сына во время игры.
Родитель мальчика подал иск в суд, мотивируя свое негодование тем, что наставник команды, якобы, заменил его темнокожего отпрыска на белого футболиста... из соображений расовой нетерпимости. Как ни странно, сообщает Чемпионат.Ru, судебная инстанция первого уровня взяла сторону "пострадавшей" семьи и оштрафовала "рейнджеров" на 3 тыс. фунтов стерлингов (3,5 тыс. евро) за расизм и эмоциональное насилие.
В "Виннерше" шокированы и претензиями папаши, и решением суда: "Прошлым летом команды U10 играли в предсезонном турнире, и тренер заменил этого игрока, — цитирует британская Daily Mail секретаря клуба Фила Чика. – Его отец сделал неправильные выводы, так как замены – это только часть игры, тренер лишь хотел дать всем равные возможности и игровое время".
Чик признает, что потеря трех тысяч фунтов – солидный удар по бюджету клуба: "Но для нас важнее всего дети, мы хотим, чтобы они любили играть в футбол. Если нам встречается хороший игрок, это просто бонус для нас. Я уверен, что мы можем оспорить решение суда и вернуть наши деньги".
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