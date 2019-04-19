Нокаут от Овечкина: Свечников пропустит как минимум три матча

Молодой российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников, который в игре плей-офф подрался с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, пострадал серьезно. Медики говорят, что он не выйдет на лед в течение еще 10-15 дней.

Как уже сообщали Вести.Ru, в третьем матче серии Свечников вызвал Овечкина на бой и 31-летняя звезда "столичных" нокаутировал своего 19-летнего оппонента. Тогда же наши эксперты высказали предположение, что молодой игрок получил сотрясение мозга. Это мнение подтверждается: главный тренер "ураганов" Род Бринд′Амор сообщил, что Свечников может пропустить остаток серии — три возможных матча.

"Вернется ли Свечников в ближайшие дни? – цитирует наставника "Каролины" официальный сайт НХЛ. – У меня нет ответа на этот вопрос. Не знаю. Проверка на сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы применяем все меры предосторожности и просто следуем протоколу". По традиции Лиги клуб после травмы игрока сообщил о повреждении "верхней части тела".