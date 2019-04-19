В жилом комплексе "Зиларт" вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в столичном жилом комплексе "Зиларт". Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо черный столб дыма.

По предварительным данным, огнем оказался охвачен один из этажей только строящегося дома по улице Архитектора Щусева. Очевидцы предполагают, что вспыхнули рулоны с утеплителем.

С огнем быстро справились, в результате инцидента никто не пострадал.