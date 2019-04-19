Зеленскому предложили "сделку с Москвой"

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский в случае победы должен пойти на "сделку с Москвой", передает РИА Новости.

Политик уверен, что в результате в украинскую экономику хлынут миллиарды долларов из России, если нарушенные из-за санкций экономические связи между странами восстановятся.

Медведчук считает, что в результате ухудшения отношений с Москвой Киев потерял в экспорте 20 миллиардов долларов в год.

Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли рекомендует кандидатам перед вторым туром провести серьезную дискуссию.

Как сообщалось, со второй попытки кандидаты договорились провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве в 19:00.