Момент крушения самодельного самолета в США попал на видео
Очевидец снял на камеру мобильного телефона инцидент с участием легкомоторного самолета, разбившегося в минувший понедельник, 15 апреля, при посадке в районе города Лебанон, расположенном в штате Индиана на Среднем Западе США.
Воздушное судно благополучно снизилось и приземлилось на взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием, после чего самолет скапотировал и перевернулся.
Единственный человек, находившийся на борту – 55-летний пилот Джеймс Петко получил легкие травмы.
Как сообщает портал Aviation Safety Network, разбившийся самолет относится к типу Kaminskas Jungster I и представляет собой самодельную копию немецкого Bücker Bü 133, впервые поднявшегося в воздух перед Второй мировой войной в 1935 году и производившийся до 1941 года.
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