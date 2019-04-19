Момент крушения самодельного самолета в США попал на видео

Очевидец снял на камеру мобильного телефона инцидент с участием легкомоторного самолета, разбившегося в минувший понедельник, 15 апреля, при посадке в районе города Лебанон, расположенном в штате Индиана на Среднем Западе США.

Воздушное судно благополучно снизилось и приземлилось на взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием, после чего самолет скапотировал и перевернулся.

Единственный человек, находившийся на борту – 55-летний пилот Джеймс Петко получил легкие травмы.

Как сообщает портал Aviation Safety Network, разбившийся самолет относится к типу Kaminskas Jungster I и представляет собой самодельную копию немецкого Bücker Bü 133, впервые поднявшегося в воздух перед Второй мировой войной в 1935 году и производившийся до 1941 года.