Светлана Колесниченко победила на этапе Гран-при по синхронному плаванию

В Казани проходит совмещенный с чемпионатом России этап Гран-при по синхронному плаванию. В первом виде — сольной технической программе победу одержала олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко.

Светлана Колесниченко получила от судей оценку 92,8144 балла, что принесло ей и победу на этапе, и золотую медаль чемпионки России. На втором месте Алина Мантуленко (86,2862). Третий результат у австрийской спортсменки Василики Александри (85,1902), Бронзовая награда чемпионата страны досталась Карине Шайдулиной, показавшей результат 83,9590.

Соревнования продлятся три дня и завершатся в воскресенье, 21 апреля. По итогам турнира будут определены кандидаты в сборную страны для участия в чемпионате мира.