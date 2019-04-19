Ядерная война: Песков прокомментировал молчание американцев

В Кремле сожалеют, что США не дают ответ на российскую инициативу о принятии совместного заявления по недопущению ядерной войны, равно как и на другие предложения Москвы о сотрудничестве, в частности, совместной борьбе с киберпреступностью.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что американцы не хотят сотрудничать с россиянами.

По данным издания "Коммерсант", в октябре 2018 года Москва передала Вашингтону проект документа, в котором констатировалось, что в ядерной войне не может быть победителей, а поэтому ее не стоит и начинать.

Россия предлагала США прописать все необходимые меры для предотвращения как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия. В ответ – молчание.

В феврале 2019 года Вашингтон заявил о нарушениях Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности и сообщил, что США выходят из соглашения, запрещающего сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

В ответ президент России Владимир Путин ответил о зеркальном ответе РФ, подчеркнув, что предложения Москвы по разоружению остаются в силе.