Во Всероссийском экологическом форуме в Челябинске примут участие более 600 человек

В Челябинске стартует всероссийский форум "Чистая страна". В рамках мероприятия эксперты из разных регионов обсудят наиболее актуальные проблемы в области экологии, которые в ближайшее время предстоит решить многим территориям страны, передает ГТРК "Южный Урал".

Специалисты уже успели затронуть темы обустройства в городах "зеленых зон" и защиты животных. В дискуссии принял участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Николай Валуев. На другой площадке – во Дворце культуры ЧМК – обсудили первые результаты реформы обращения с отходами. Напомним, в Челябинске новая схема действует уже на протяжении четырех месяцев.

Главной темой форума станет вопрос квотирования выбросов в атмосферу. Ее обсудят в цеху трубопрокатного завода "Высота 239". Известно, что промышленников обяжут устанавливать на трубы счетчики для фиксировования выбросов азота, формальдегида и других опасных веществ. На этой площадке сейчас работает врио губернатора Алексей Текслер.

Также на форум в южноуральской столице прибыл министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и несколько его заместителей. В общей сложности в съезде примут участие более 600 человек. Это масштабное мероприятие Челябинск принимает не случайно. Мегаполис включен в список 12 приоритетных промышленных центров России. В этих городах займутся разработкой комплексного плана для улучшения качества воздуха и экологической ситуации в целом.