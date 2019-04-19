Кремль дал совет американским налогоплательщикам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что американские налогоплательщики вполне могли бы поинтересоваться, на что ушли государственные деньги, которые тратились на работу спецпрокурора Роберта Мюллера, передает ТАСС.

Песков выразил сожаление по поводу того, что подобного качества документы оказывают влияние на российско-американские отношения, находящиеся "не в лучшем состоянии".

Он подчеркнул, что в РФ подобным докладом заинтересовалась бы Счетная палата, выясняя, на что были потрачены деньги налогоплательщиков.

Песков отметил, что Москва по-прежнему не принимает обвинений в своем вмешательстве в президентские выборы в США и обратил внимание журналистов, что в докладе Мюллера нет никакой новой информации.

Пресс-секретарь главы российского государства считает, что в опубликованном документе нет аргументированных доказательств того, что Россия "вмешивалась в избирательный процесс в Америке" и напомнил, что по этой теме неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин.