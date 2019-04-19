Лукашенко рассказал о преемнике и потере разума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конституция должна быть обновлена, и ее получит его преемник на посту главы государства.

Лукашенко считает, что Белоруссия прошла этап, когда нужна была сильная власть, и главе республики нужно нагружать полномочиями другие ветви власти. Он также пообещал не менять конституцию под себя.

За экономику должны отвечать правительство и парламент, а глава государства "не должен так много мотаться по полям и фермам". Кадры для государственных органов должны генерировать политические партии.

Эксперты уже приступили к анализу возможных изменений в белорусскую конституцию, рассказал Лукашенко. На следующем этапе к этому вопросу подключат общественные организации и партии. О вариантах изменений пока не стоит говорить публично, поскольку не выработана даже концепция изменений.

Какой должна быть новая конституция, решит белорусское общество, пообещал Лукашенко в своем выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, передает ТАСС.

Лукашенко также сообщил, что парламентские выборы в Белоруссии пройдут в ноябре 2019 года, а президентские – в 2020 году, в сроки, установленные законом.

В своем послании президент Белоруссии коснулся языковой темы и попросил больше не поднимать этот вопрос. По его словам, в Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Потерять первый – это потерять разум, потерять второй – потерять сердце. Поэтому языковой вопрос в Белоруссии закрыт, подчеркнул президент.