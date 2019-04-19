Венесуэльский долг: Каракас вовремя перевел деньги Москве

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, уложившись в отведенный для этого срок, передает "Интерфакс".

Россия — крупный кредитор Венесуэлы. В конце 2017 года государствами был подписан межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 миллиарда на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.

Венесуэла, которая в настоящее время переживает серьезный политический и экономический кризис, должна была выплатить России по внешнему долгу порядка 100 миллионов долларов.