Облитый фекалиями в Одессе Мустафа Найем уверен, что он на правильном пути

В Летнем театре Одессы в "грязную историю" попал Мустафа Найем — депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко", который в ноябре 2013-го призвал украинцев выйти на Майдан.

Найем приехал проинспектировать Городской сад Одессы. Там же находились депутаты горсовета, глава облсовета Анатолий Урбанский и жители города.

Когда нардеп проходил под аркой входа в Летний театр, неизвестный человек в рабочей форме, который стоял на арке, вылил на Найема ведро с фекалиями и мочой, сообщает одесское издание "Таймер" и публикует фото и видео инцидента.



При этом, как отмечают очевидцы, в адрес Найема кричали: "Пошли вон из Одессы! Вы не одесситы!"

Сам нардеп отреагировал на произошедшее спокойно, заявив: "Нас таким не испугаешь".

"Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути", — добавил нардеп и один из главных инициаторов Евромайдана.

Найем сказал журналистам, что ранее в Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию было подано заявление о том, что в Одессе "существует организованная преступная группировка" во главе с бизнесменом Владимиром Галантерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

То, что произошло с Городском саду Одессы с ним, Найем связал именно с данным противостоянием киевских властей и некоторых представителей власти этого города.

Однако, возможно, это связано и с позицией активистов, которые выступают против планов киевской власти реконструировать знаменитый Летний театр Одессы.

21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента, в котором сойдутся действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.