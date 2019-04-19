Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов. Как уже сообщали Вести.Ru, форвард сделал голевой дубль в игре против "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Конкурентами Месси в споре за звание лучшего игрока были форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который забил два гола в ворота "Манчестер Сити" (4:3), еще один игрок атаки Роберто Фирмино из "Ливерпуля", отметивший голом в матче против "Порту" (4:1) и защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт, забивший победный мяч в ворота "Ювентуса" (2:1).