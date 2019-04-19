Российские истребители четыре раза поднимались на перехват самолетов-шпионов

Дежурные истребители ВКС России 4 раза поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов-разведчиков, которые слишком близко подлетали к границам страны. Всего за минувшую неделю военные заметили 22 шпиона рядом с воздушным пространством РФ, сообщает Министерство обороны в регулярном отчете.

Кстати, 18 апреля истребителям ВКС все-таки пришлось ловить "иностранного нарушителя". Правда позднее выяснилось, что легкомоторный самолет российский. Просто его пилот сбился с курса и случайно пересек государственную границу между РФ и одной из прибалтийских стран.

Впрочем, летчик опомнился и попытался вернуться обратно в Россию, но над Новгородской областью его уже поджидал истребитель ПВО, который заставил заблудившегося россиянина приземлиться на аэродроме в Псковской области.