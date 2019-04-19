Оливье Жиру останется в "Челси"

Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год.

В нынешнем сезоне Жиру забил 12 мячей, 10 из которых пришлись на Лигу Европы. Маурицио Сарри считает, что футболист нужен команде. В контракте Жиру имеется опция, которая предусматривает автоматическое продление договора. Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб воспользуется этой опцией.

Ранее в прессе появлялись сообщения о готовности "Челси" расстаться с французским легионером. Но отношение к Жиру изменилось после его успешных выступлений в Лиге Европы.