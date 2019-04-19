Матвиенко верит в мудрый украинский народ

Жители Украины сами примут единственно правильное решение во время второго тура выборов президента страны, давать комментарии по этому поводу преждевременно.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала на пресс-конференции по итогам 49-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, "мудрый украинский народ сделает тот единственно правильный выбор того президента, на которого они будут возлагать свои надежды".

Матвиенко подчеркнула, что ее комментарии за два дня до выборов могут истолковать, как вмешательство России в дела соседнего государства, а потому она призвала дождаться результатов выборов.

В ней участвуют руководитель студии "Квартал 95", актер Владимир Зеленский, выдвинутый от партии "Слуга народа", а также действующий президент страны Петр Порошенко, баллотирующийся как самовыдвиженец.

В первом туре 31 марта Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко —15,95%. Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.