Нижнекамский пенсионер чудом выжил во время взрыва его автомобиля

Мощный взрыв уничтожил легковую машину в Нижнекамске, однако ее владельцу посчастливилось выжить — в больницу он попал в состоянии средней степени тяжести. Инцидент на улице Тихая Аллея попал в объектив камеры наблюдения.

Около 12:30 65-летний мужчина вышел из подъезда дома №14 и направился к припаркованной недалеко "Ладе Ларгус". Как только он завел двигатель, раздался мощный взрыв — ударной волной выбило стекла в многоэтажке и повредило два автомобиля.

Криминальную составляющую следователи отбросили практически сразу — в салоне принадлежащей слесарю машины после тушения были найдены два поврежденных баллона с кислородом для сварочных работ. Именно они, по предварительной версии, и сдетонировали, когда пенсионер сел в автомобиль.

Из загоревшегося "Ларгуса" пострадавший мужчина выбрался сам, уточняет "Татар-информ", позже врачи диагностировали у него травму грудной клетки с подозрением на перелом рёбер.