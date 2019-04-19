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19 апреля 201914:38

Перечислены угрозы безопасности на Северном Кавказе

Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность и клановость – таковы основные угрозы безопасности на Северном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Махачкале.

Кроме того, по словам Патрушева, на Северном Кавказе остро стоит вопрос неплатежей за услуги ЖКХ. Их большая часть вызвана хищениями энергоресурсов и необоснованным ростом тарифов. Также он затронул проблему использования иностранного софта. По его мнению, это создает высокие риски для дистанционного вмешательства в работу объектов ТЭК на Северном Кавказе, передает РИА Новости.

Николай Патрушев отметил, что из-за новых военных конфликтов в мире возможен рост экстремизма, а также межнациональной и межконфессиональной розни. По его словам, молодежь Северного Кавказа подвергается усиленной обработке со стороны эмиссаров международных террористических организаций.

Боевики перебрасывают в Россию своих сторонников, воевавших в Сирии и Ираке. Поэтому важно надежно блокировать попытки террористов воздействовать на ситуацию на Северном Кавказе и не допустить осложнения обстановки.

Вместе с тем, по словам секретаря Совбеза, благодаря проделанной работе за год число преступлений экстремистской направленности снизилось на восемь процентов, а терактов – почти в три раза (с 17 до 8). За пределы России выдворены около 3,5 тысячи иностранцев, причастных к международным террористическим организациям. Кроме того, пресечены попытки незаконного въезда на территорию округа свыше 1600 иностранцев.

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