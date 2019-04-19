Зеленский отрицает свою связь с Коломойским

"С Коломойским буду разговаривать жестко, буду ругаться", — заявил в своем предвыборном интервью Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, что он предпримет, если олигарх в будущем попробует решать какие-то свои задачи, прикрываясь его именем. При этом кандидат в президенты полностью отрицает свою связь с Коломойским.

Фрагмент интервью был показан в ток-шоу "Кто против?", вызвав бурную реакцию и улыбки гостей студии. Владимир Соловьев отметил, что об олигархах Зеленский плохого не отзывается. Поэтому очевидно, что, став президентом, он с ними ничего делать не собирается, более того, будет их слушаться.



Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал заявление кандидата в президенты с позиции населения страны: "В результате жесткого разговора, если таковой состоится, будет обида олигархов. И извиняться за нее придется очередными украинскими предприятиями, которые будут отданы олигархам на откуп. Счет президента Зеленского, при этом, пополнится сотнями миллионов долларов. Но народу Украины от этого станет жить хуже, и это самое главное".

"Людей жалко. На Украине всего лишь идет дележка руин олигархическим классом. И после выборов, независимо от того, кто их выиграет, мы увидим очередную волну приватизации", — подытожили ведущие.

21 апреля должен состояться второй тур выборов в президенты Украины. В нем примут участие, прошедшие по итогам первого тура, действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.