Фатальное столкновение автобуса и двух авто под Анапой попало на видео

Утром в пятницу, 19 апреля, на трассе неподалеку от Анапы в Краснодарском крае произошла авария с летальным исходом, попавшая в объектив регистратора, установленного в салоне транспортного средства, участвовавшего в столкновении.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил автобус, принадлежащий, как сообщают СМИ, одному из местных санаториев, и "Ниву".

В результате ДТП погиб 27-летний мужчина, находившийся за рулем "десятки", его 35-летняя женщина-пассажир была госпитализирована. Кроме того, в больнице оказался водитель "Ниву".