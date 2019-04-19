Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

28 апреля в Большом зале "Зарядья" состоится концерт легендарного джазмена Анатолия Кролла и его оркестра "Академик-Бэнд". Программа концерта посвящена Международному дню джаза, который отмечается во всем мире 30 апреля.

Джаз – самый гостеприимный музыкальный жанр из всех существующих. В нем представлены все направления мировой музыки, включая классическую и народную.

Нынешний концерт в "Зарядье" – это продолжение проекта "Мировая классика в джазовых тонах", созданного мэтром и посвященного многолетнему альянсу джаза и классической музыки, начавшемуся в начале XX века. Именно тогда были созданы гениальные и изобретательные джазовые обработки классических произведений Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и других мастеров джаза.

В этот раз мы услышим примеры удачного соединения джаза и русской музыки. Знаменитый джаз-оркестр "Академик-Бэнд" исполнит ряд джазовых обработок произведений русских композиторов: Мусоргского, Глинки, Чайковского, Скрябина, Прокофьева, созданных одним из самых талантливейших музыкантов России, композитором и аранжировщиком, учеником великого композитора Родиона Щедрина Юрием Маркиным.

В программе первого отделения также выступят известные музыканты – народный артист России, пианист и композитор Даниил Крамер, профессор, лауреат международного конкурса им.Бузони Валерий Гроховский, блистательный пианист и композитор Давид Газаров (Германия-Хорватия).

Название второго отделения концерта "Шедевры старого джаза" говорит само за себя. В программе – популярная инструментальная и вокальная джазовая музыка. Ее исполнят вокалисты разных поколений: лауреаты международных и всероссийских джазовых конкурсов Лина Рогачева, Юлия Шегай, Анастасия Иванова, Ольга Синяева, Сергей Архипов, Станислав Обухов и Павел Иванов в сопровождении "Академик-Бэнда".

Концерт состоится 28 апреля в 19:00 в Большом зале "Зарядья".