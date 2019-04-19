Карен Аванесян пробрался на телевидение обманом, а стал звездой благодаря носу

Звездой программы "Кривое зеркало" и народным любимцем юморист Карен Аванесян стал благодаря Евгению Петросяну. Это он оценил по достоинству тогда еще малоизвестного артиста. Но прежде он "оценил" его нос.

"Да этим носом торговать можно!" – воскликнул Петросян, когда впервые увидел Аванесяна.

Благодаря смешным пародиям, врожденному чувству юмора и яркой внешности он стал востребован и в 1990-е был главным конферансье на концертах практических всех звезд российского шоу-бизнеса.

В "Судьбе человека" он признается, что смешить людей начал еще в детстве, а первой его пародией была Баба Яга из фильма "Морозко".

В родном Баку Аванесян принимал участие в различных концертах, вел свадьбы и снимался в кино, но хотелось большего.

Тогда он решил попробовать покорить Москву, а прибыв в столицу позвонил в программу "Шире круг" и представился уже известным тогда сатириком Аркадием Аркановым, который "настоятельно рекомендует" молодого артиста Карена Аванесяна.

"Арканову" на телевидении поверили, и уже вскоре шутника пригласили сразу в две популярные телепередачи: "Шире круг" и "Вокруг смеха".

Через несколько лет, в 1993-м, Аванесян попал в "Смехопанораму", а вскоре родилось и "Кривое зеркало".

Юморист признается, что хоть у него и были романы, но заводить семью он не спешил, потому что мечтал привести жену в собственную квартиру, а ее у артиста долго не было.

И лишь когда появилось много работы, Карен смог заработать и купить трехкомнатную квартиру. А вскоре он встретил и любовь всей жизни.

Тогда ему было уже 48. Нонна же, у которой было двое детей от предыдущего брака, не хотела новых отношений, так что завоевывать любимую женщину Карену пришлось долго.

Когда Нонна "сдалась"? Как спасала Карена в трудной жизненной ситуации? Почему Аванесяну пришлось трижды жениться на ней? И что артист рассказывает о романе Маши Руспутиной и Филиппа Киркорова?

Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".