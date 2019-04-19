Хищение миллиарда: арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев

В Москве арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Юрьев арестован в рамках уголовного дела о хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации.

Ранее суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

По данным следствия, в 2008 году Юрьев, используя связи с Росавиации, предоставил заключение, в котором содержалась завышенная стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. После этого был заключен договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. В итоге с 2008 по 2018 годы адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.