Cygnus успешно состыковался с МКС

В пятницу в 14:31 по московскому времени совершил успешную стыковку с МКС выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Cygnus привез на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди продуктов, которые Cygnus доставил на МКС, – копченая индейка, свиные отбивные, спаржа и фруктовый пирог. Также космонавты будут есть копченый лосось, печенье с кленовым сиропом, ризотто с грибами и сыром, а также чили с мясом зубра, приготовленное по семейному рецепту канадца Давида Сен-Жака, находящегося в составе экипажа МКС. Всего на МКС доставлено около 800 комплектов питания.

На станцию прибыли и живые организмы — 40 лабораторных мышей и мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов, передает "Интерфакс".

Корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки грузовик выведет на орбиту малые спутники.