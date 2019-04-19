В Госдуму внесли законопроект о включении Бурятии в программу "Дальневосточный гектар"

В Государственную думу внесли законопроект о включении Республики Бурятия в программу "Дальневосточный гектар". Ранее документ уже одобрили в правительстве Российской Федерации. Проект направлен на уменьшение оттока населения из региона и привлечение в республику новых жителей, а также введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и наращивание темпов экономического развития территории, передает ГТРК "Бурятия".

Напомним, новый закон предполагает предоставление земли в безвозмездное пользование. При этом отдельно оговаривается запрет на предоставление участков в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Власти региона уже направили в Росреестр данные о 750 объектах, которые не будут выделять в рамках "дальневосточного гектара".

По планам, в будущем в Бурятии должны принять еще один закон, по которому из действия программы также исключат Улан-Удэ, прилегающую к нему зону (около 20 километров), а также земли, необходимые для нужд республики и муниципалитетов.