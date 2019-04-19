Новым тренером "Трактора" стал Петерис Скудра

Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского "Трактора". Контракт с латвийским специалистом рассчитан на один год.

45-летний Петерис Скудра заменил на посту главного тренера Алексея Тертышного, который тренировал уральцев в прошлом сезоне. Тертышный займет место помощника Скудры.

Бывший вратарь сборной Латвии, ЦСКА, "АК Барса" и многих клубов НХЛ Петерис Скудра большую часть карьеры тренера провел в нижегородском "Торпедо". Он возглавлял волжан с 2013 по 2018 годы и пять раз выводил в плей-офф Кубка Гагарина.