Утвержден модератор дебатов в "Олимпийском"

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на киевском стадионе "Олимпийский" будет вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал коллега Фроляк, ведущий канала ICTV Петр Демьянчук, по словам которого кандидатуру журналистки утвердили оба кандидата на пост президента, однако выступать она будет на сцене Зелинского.

Представители команды Зеленского попросили публику не приносить на дебаты алкогольные напитки, наркотики, фото и видеокамеры, оружие, не приводить детей, домашних животных и не приходить в пьяном виде.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, Порошенко призвал своих сторонников прийти в фан-зону возле стадиона "Олимпийский", заявив, что нуждается в их поддержке.

"Мы должны сохранить и защитить Украину!" – заявил действующий глава государства.

Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский" в 19.00 по местному времени 19 апреля. Соперники будут выступать на двух сценах.