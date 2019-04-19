Киев напряженно ждет дебаты Зеленского и Порошенко

"Накануне дебатов двух кандидатов на пост президента Украины настроение в Киеве очень тревожное", — заявил в эфире программы "60 минут" украинский журналист Андрей Пальчевский. "Дело в том, что поведение сегодняшнего президента Петра Порошенко сводится к выражению "после меня хоть потоп".

Зеленский намерен прийти на дебаты, несмотря на то, что появились слухи, что на стадионе "Олимпийский", где они состоятся, готовится теракт.

"Если на Украине президентом останется Порошенко, то война с Россией будет вечной, обнищание украинского народа продолжится, так же, как и оголтелая любовь к сомнительным националистическим лозунгам. У Украины нет выбора: или мы идем в будущее или толчемся на месте, продолжая этот ужасный конфликт с Россией", — считает Пальчевский.

"Сейчас у нас появляется новая возможность в налаживании отношений с северным соседом, несмотря на все противоречия. Зеленский может стать равноправным партнером в этом процессе. На Украине много людей, которые не считают Россию заклятым врагом, много людей, которые понимают, что должна быть умная молодая компания, которая будет не разъединять, а соединять людей двух стран. Надеюсь, что благоразумия хватит обеим сторонам, чтобы найти общий язык. Я считаю, что Украина к этому готова".



Вечером 19 апреля в Киеве состоятся дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский". Все билеты уже проданы. Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты 14 апреля, однако шоумен предложил 19 апреля и настоял на своем.

По итогам первого тура выборов Зеленский заручился поддержкой более 30% избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.